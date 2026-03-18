東電ＨＤが急騰、資本提携に海外ファンド関心示し「非上場化も視野」と伝わる

東京電力ホールディングス<9501.T>が急騰している。朝日新聞電子版が１８日朝、「東京電力ホールディングス（ＨＤ）が経営再建計画の柱とする外部企業との資本提携について、国内外の投資ファンドや事業会社など数十社が関心を示していることがわかった」と報じた。国が議決権の過半を握る状況は変えないことを前提に「株式の非上場化も視野に入れる」と伝えている。ファンド勢によるＴＯＢ（株式公開買い付け）の思惑などを誘う形となり買い注文を集め、同社株は２５日移動平均線と７５日移動平均線を一気に上抜けた。



記事によると、米投資ファンドのＫＫＲ＜KKR＞やベインキャピタル、日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）や産業革新投資機構（ＪＩＣ）のほか、通信やインフラ関連といった事業会社が名乗りを上げているもようだという。



出所：MINKABU PRESS