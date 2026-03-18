たんぽぽ・白鳥久美子が抱く夫への不満に妻たちから共感の声！

家庭内のちょっとした習慣の違いが、思わぬストレスやけんかにつながることもありますよね。いま話題となっているのは、洗濯をめぐる“裏返し問題”。お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子さんが「わたしとニュース」（ABEMA）に出演した際、洗濯物を裏返しのまま洗濯機に入れる夫への不満を明かし、反響を呼んでいます。

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「直して干す」名もなき家事のストレス

番組内で白鳥さんは、夫が脱いだ衣類を裏返しの状態で洗濯機に入れてしまうと打ち明けました。洗濯後にそれに気づき、ストレスを感じながらも表向きに直してから干しているといいます。

このエピソードに対し、ネット上では白鳥さんへの共感の声が相次ぎました。「何度注意しても面倒くさがって直してくれない！」「注意するのも疲れるのでもう諦めました」といったように、改善が見られないケースも少なくないようです。毎日の家事だからこそ、小さな積み重ねが負担になるという声も目立ちました。

直さないのが正解？ 妻たちの「強硬手段」

一方で、白鳥さんと共演したキャスターの徳永有美さんは「戻さなくていい」「戻さないまま干しましょう。戻さないまま畳みましょう」とコメント。ネット上でも「私も戻さず畳んでいます」「裏返しのままの洗濯物を見つけたら洗わずそのままにしている」と、あえて直さない“対抗策”を取る人もいるようです。

実は「裏返しのまま洗う」のが推奨される衣類も！

しかし、その一方で「毛玉ができないように裏返して洗う人もいますよ」「外側より内側の方が汚れているのだから、裏向きのままでいいのでは？」といった意見も。実際にライオンの公式サイトでは、食べこぼしなど外側が汚れている服は表向きのまま、皮脂や汗汚れが気になる肌着は裏返して洗濯するのが望ましいと説明しています。

洗濯物を戻すべきかどうかに明確な正解があるわけではなく、家庭ごとの考え方やルールの違いが表れた今回の話題。毎日の家事をめぐる小さなすれ違いは、多くの人にとって身近なテーマといえそうです。