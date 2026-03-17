3月16日（月）の『くりぃむナンタラ』では、芸人たちがエピソードトークを披露する「上田を騙せたら1万円！フェイクニュース選手権」が開催された。

【映像】30万で買った仮想通貨が8年放置でとんでもない額に！ みなみかわ、妻に内緒のへそくり額を告白

芸人たちが披露するエピソードのうち、ひとつしかない「本当の話」を上田晋也が予想するこの企画。上田が正解すれば芸人たちの負け、外せば上田が自腹で1万円を支払うというルールだ。

「誰にも言っていない秘密」というテーマでは、エルフ（荒川・はる）とみなみかわの3人が挑戦し、意外な暴露が飛び出した。

まず荒川は、「中古のマンションを買いました」と告白を。売れっ子芸人だけにあり得そうな絶妙なラインで揺さぶる。

つづいて相方のはるは、先輩の紅しょうが・稲田美紀からもらった服を「一度も着ずにメルカリで売ってしまった。その1万5000円でいいトレーナーを買いました」という、事実なら関係性が危うくなる不義理なエピソードを披露した。

そして最後にみなみかわが明かしたのは、お金に関するこんな話。

「2017年に当時事務所のTKOの木本（武宏）さんから仮想通貨の存在を聞かせていただきまして、だいたい30万ぐらい買ったんですよ。上がったり下がったりするのをずっと見ていたんですけど、ある時めっちゃ暴落しちゃって『もうこんなのやるべきじゃないわ』って思って、そのまま置いてたんです。で、去年見たらそれが500万になっていた」

「嫁に内緒で500万のへそくりがあるので、これ見られたらバレます」と、身を削ったエピソードで勝負に出る。

3人のエピソードを聞き終えた上田は、「30万が500万になった話をこの一企画の1つのトークに持ってこない」と分析し、荒川のエピソードが真実だと予想した。

しかし、正解はみなみかわの「仮想通貨500万」だけが本当の話。見事に上田を欺いた一同は「やったー！」と大歓喜に沸いた。

放送されれば妻に追及されるリスクを負ってまで秘密を明かしたみなみかわは、「私は『くりぃむナンタラ』に賭けてるんですよ！」とキッパリ。その捨て身の心意気に、上田も有田も「マジか…」「すごい」と素直に感心していた。