【くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾】 実施期間：3月19日～ 無くなり次第終了

くら寿司は、アニメ「ハイキュー!!」とコラボしたオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾を3月19日より開催する。

くら寿司では、3月6日よりアニメ「ハイキュー!!」とのコラボキャンペーンが実施されている。今回、3月19日より新たにスタートする「プレゼントキャンペーン」第2弾の景品「寿司皿」がメディア向けにお披露目された。

また、同時開催される「極上かにフェア」商品や新発売となる“マウンテン盛”の先行試食会も実施されたので、本稿ではこれらも合わせて紹介していく。

□くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」コラボキャンペーンのページ

くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾

開催期間：3月19日～ ※景品が無くなり次第終了

景品：寿司皿（全4種）/合計で先着30万名限定

3月6日より、くら寿司にて2,500円のお会計ごとにアニメ「ハイキュー!!」のオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンが実施されている。プレゼントキャンペーンは2回にわたって開催。今回は3月19日よりスタートする第2弾の景品となる「寿司皿」の実物がお披露目された。

寿司皿は全部で4種が用意されており、いずれもアニメ「ハイキュー!!」に登場するキャラクターたちがデフォルメ姿でかわいくデザインされている。

ここでしか手に入れることができないものとなっており、先着30万名限定で無くなり次第終了となってしまうため、確実に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

「寿司皿」は全部で4種類。くら寿司の店舗で使用されているものと素材、サイズ感などほぼ同じだ

日向翔陽・影山飛雄・月島蛍

黒尾鉄朗・孤爪研磨・夜久衛輔

木兎光太郎・赤葦京治・木葉秋紀

北信介・宮侑・宮治

お皿として普段使いできるのはもちろん、コレクションアイテムとして集めてディスプレイするのも良さそうだ

極上かにフェア/まぐろマウンテン

販売期間：3月19日～

くら寿司ではアニメ「ハイキュー!!」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回は「特大生ズワイガニ（一貫）」、「かにサラダ」が提供される「極上かにフェア」が開催されるほか、新登場となる見た目も豪華な“マウンテン盛”が3月19日より登場する。

これらのメニューも「ビッくらポン!」やコラボプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるというとてもお得な気分が味わえる。ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

【極上かにフェア商品】

特大生ズワイガニ（一貫） 価格：380円

本ズワイガニ大（一貫） 価格：300円

かにサラダ 価格：115円

贅沢かに盛り合わせ 価格：1,840円

【マウンテン盛】

まぐろマウンテン 価格：300円

サーモンマウンテン 価格：300円

(C)古舘春一／集英社 ・ 「ハイキュー!!」製作委員会