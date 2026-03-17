まとめ買いしておけば良かったぁぁ（泣）【セリア】可愛さ反則級♡「雑貨」をチェック

いちごをあしらった可愛い「雑貨」が【セリア】に登場！ ポップで華やかなビジュアルが、日常にときめきをプラスしてくれそうです。今回はワンポイントになるワッペンや、食卓に映えるお皿などイチオシの雑貨をご紹介。眺めているだけで癒されるアイテムをぜひお見逃しなく。

デコレーションしやすい小さめサイズ「ワッペンいちごスイーツ」

刺繍糸のあたたかみを感じるこちらは、ショートケーキがモチーフのワッペン。トッピングされた真っ赤ないちごのみならず、断面までいちごを忍ばせたビジュアルがとってもキュートです。小さなサイズ感ではありますが、華やかな色味も相まって、ワンポイントとして目立ってくれるはず。

食卓に彩りを添えたい時に「ディーププレート ロマンベリー」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「まとめ買いしておけば良かった」と語るこちらのお皿。片面に真っ赤ないちご・ツル・花が描かれた、食卓に彩りを添えてくれそうなデザインです。ベースは白のお皿なので、さまざまな料理の盛り付けにマッチ。デザインを揃えて食卓に並べれば統一感もアップします。

華やかさ溢れるデザインも！「プレートM ロマンベリー」

こちらも真っ赤ないちごが可愛らしいお皿。2カ所に絵柄が入っており、より華やかです。「ディーププレート ロマンベリー」よりも浅めで、レポーターHaruさんいわく「取り皿としてちょうど良いサイズ感でした」とのこと。料理の盛り付けはもちろん、細々としたアクセサリー入れに活用するのもアリかも。

手描きのようなあたたかみにキュン！「ウェットシートのフタ パターン」

ウェットシートの乾燥を防ぐ、持ち歩きに便利なフタ。手描き風のいちご柄をあしらった、ポップで可愛らしいデザインです。フタ部分にはつまみのような出っ張りがあり、開け閉めのしやすさがうかがえます。目立つ色味なので、カバンの中でも探しやすいかも。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino