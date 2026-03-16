元AKBメンバー、美脚ショットにファン絶賛「可愛すぎる」「衣装センス天才」
【モデルプレス＝2026/03/16】元AKB48の岡部麟が3月14日、自身のInstagramを更新。ファンミーティングの衣装ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳元AKB48「美脚に目が釘付け」話題の膝上ミニワンピ姿
岡部は「今年のホワイトデー×ファンミーティングは、私の生まれ故郷日立市のシビックセンターで 足を運んでくださったファンの皆さまありがとうございました」と感謝を報告し、複数の衣装ショットを投稿。「衣装可愛いでしょ！わたしってばセンスあるなぁ」とつづり、白地に黒のドット柄があしらわれた、アシンメトリーな裾から美しい脚がのぞく華やかな衣装姿を披露した。
また、「バレンタインに何もあげてないのにお返しくれてありがとうだいすき！挙げ句の果てにはみんなに駄菓子を投げ付けてごめんね！」とユーモアたっぷりに振り返り、「おかげで節分祭、稽古で参加できなかった鬱憤を晴らすことができました！」とファンに伝えている。
この投稿に、ファンからは「美脚に目が釘付けです」「衣装センス天才です」「可愛すぎる」「地元開催おめでとう」「ファンミ楽しそうで羨ましい」「駄菓子投げつけるの笑った」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元AKB48「美脚に目が釘付け」話題の膝上ミニワンピ姿
◆岡部麟、美脚のぞくファンミ衣装ショット披露
岡部は「今年のホワイトデー×ファンミーティングは、私の生まれ故郷日立市のシビックセンターで 足を運んでくださったファンの皆さまありがとうございました」と感謝を報告し、複数の衣装ショットを投稿。「衣装可愛いでしょ！わたしってばセンスあるなぁ」とつづり、白地に黒のドット柄があしらわれた、アシンメトリーな裾から美しい脚がのぞく華やかな衣装姿を披露した。
◆岡部麟の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美脚に目が釘付けです」「衣装センス天才です」「可愛すぎる」「地元開催おめでとう」「ファンミ楽しそうで羨ましい」「駄菓子投げつけるの笑った」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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