◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

侍ジャパンがベネズエラに敗れ、２００６年の第１回大会以降、史上初めてＷＢＣで４強進出を逃した。井端弘和監督（５０）は今大会で打線をけん引した大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（Ｒソックス）、１次ラウンド（Ｒ）で４連勝突破に貢献した菅野智之投手（ロッキーズ）、山本由伸投手（ドジャース）ら史上最多８人のメジャーリーガーを招集。“最強侍”として挑んだが、準々決勝で敗れた。合宿から本大会まで密着した侍ジャパン特別取材班が敗因を探る。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

準々決勝敗戦から遡ること約１か月前の２月１１日。西武・平良海馬投手（２６）が左ふくらはぎの肉離れのため出場を辞退すると発表された。井端監督が「一番後ろで考えていた」という守護神構想が消え、「ショックだった」と落胆の色を隠せなかった。

悪いニュースが続いた。この日、井端監督の携帯が鳴った。通話相手は阪神で２軍打撃コーチを務める侍・梵英心内野守備走塁コーチだった。指揮官は梵コーチが明らかに動揺した様子を電話越しに感じとった。

阪神の紅白戦中に石井大智投手（２８）が負傷したことの報告だった。病院での診断結果は「左アキレス腱（けん）断裂」。２５年はＮＰＢ新記録の５０試合連続無失点をマーク。球団新記録の４９イニング連続無失点と無双していたセットアッパーも出場を辞退することになった。侍救援陣に暗雲が垂れ込めた。

連鎖は止まらなかった。宮崎事前合宿中の同２１日には左内転筋を痛めたパドレス・松井裕樹投手（３０）が出場辞退を申し入れてきた。救援陣のリーダー役を担うはずだった左腕までもがいなくなる緊急事態。指揮官は「いろんな人にも相談しましたし、どういうふうにいって回せるか」と、描いていた継投策の再考を余儀なくされた。本大会で救援が本職の投手は大勢（巨人）、藤平（楽天）、松本（ソフトバンク）の３人だけ。所属チームで先発を務める投手が慣れない場所で奮闘したが、救援陣の“ドミノ倒し”は大きなダメージとなった。