SixTONES京本大我＆田中樹「日アカ」渡辺謙＆松村北斗の2ショットに驚き “インセプションラジオ”触れた投稿に「もう怖い」
【モデルプレス＝2026/03/15】SixTONESの京本大我と田中樹が、3月14日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に出演。3月13日に行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」の松村北斗の写真について語った。
【写真】66歳大物俳優、松村北斗との2ショット公開
同授賞式には、SixTONESから松村、森本慎太郎の2人が出席。田中は、俳優の渡辺謙が松村との2ショットを投稿したことに触れ、トークを展開。田中は「なぜ？」と驚きの声をあげ、さらに京本も「やばいよね、本当にどういうことなんだろうね」と共演経験のない2人のショットに驚きを隠せない様子で声を上げた。
渡辺の投稿には「＃松村北斗」「＃SixTONESANN まだ、＃しわしわ じゃない＃渡辺謙」といった説明が添えられ、さらにSixTONESがライブ直後のラジオ放送を指して使う“インセプションラジオ”の表現についても触れられていた。この「インセプションラジオ」とは、映画「インセプション」（2010年）のラストシーンに登場する「1番遠いところの正面に座っている“しわしわの渡辺謙さん”のところが深い場所」という渡辺の様子にちなみ、「深く潜っていくような（ライブ後のテンションの）ラジオ」を表現するために番組で使用していた造語。田中は「いつから渡辺謙さんは俺らがインセプションラジオと謳っていることに気づいていたのか？」と本人に届いてしまっていることに、「嬉しいというか俺はもう怖い」と衝撃を口にした。
さらに、3月28日の横浜アリーナ公演直後の放送が控えていることから、「（インセプションラジオを）聞いてなかったとして、俺らさ横アリ…激ヤバインセプションそこ聞かれる可能性ない？」と渡辺本人に“インセプションラジオ”を聞かれてしまう可能性があると語った。
さらに京本は「『写真撮ろうよ！SNS上げさせてもらうね』で終わってて、このハッシュタグだったら北斗も怖いだろうね」と松村と渡辺が2人で話した内容が気になっているという。一方で、「来ていただきたいね、いつかね」と小声で渡辺の出演を熱望すると、田中も「来ていただけるなんて烏滸がましい話だけども、もし知っていただけるならば可能性としてね」とレジェンドとの共演に期待を寄せていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆京本大我＆田中樹、松村北斗＆渡辺謙の2ショットに衝撃
同授賞式には、SixTONESから松村、森本慎太郎の2人が出席。田中は、俳優の渡辺謙が松村との2ショットを投稿したことに触れ、トークを展開。田中は「なぜ？」と驚きの声をあげ、さらに京本も「やばいよね、本当にどういうことなんだろうね」と共演経験のない2人のショットに驚きを隠せない様子で声を上げた。
さらに、3月28日の横浜アリーナ公演直後の放送が控えていることから、「（インセプションラジオを）聞いてなかったとして、俺らさ横アリ…激ヤバインセプションそこ聞かれる可能性ない？」と渡辺本人に“インセプションラジオ”を聞かれてしまう可能性があると語った。
◆京本大我＆田中樹、渡辺謙とのラジオ共演熱望
さらに京本は「『写真撮ろうよ！SNS上げさせてもらうね』で終わってて、このハッシュタグだったら北斗も怖いだろうね」と松村と渡辺が2人で話した内容が気になっているという。一方で、「来ていただきたいね、いつかね」と小声で渡辺の出演を熱望すると、田中も「来ていただけるなんて烏滸がましい話だけども、もし知っていただけるならば可能性としてね」とレジェンドとの共演に期待を寄せていた。（modelpress編集部）
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