フジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）は１５日、同番組が今月２２日をもって終了することを発表した。

この日は石破茂前首相が生出演。キャスターを務める同局の梅津弥英子アナウンサーが「さて、日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥは来週最終回を迎えます」と発表した。続けて「フジテレビはこの時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですが」と振り返った。

２０１９年４月にスタートした「日曜報道―」は、レギュラーコメンテーターの弁護士・橋下徹氏らが政治や外交など時事問題をスタジオで生討論する番組。直近の世帯視聴率は３％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を割り込むこともあり数字が低迷していた。

３月２９日からの後番組は、俳優の谷原章介がメインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）がスタートする。

同番組は、スペシャルキャスターをお笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が務め、同局の鈴木唯アナウンサーが出演する。

新番組について谷原は今月６日放送の、ＭＣを務める同局系「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）で「３月２９日、新しい番組ＳＵＮＤＡＹブレイク．がスタートいたします、私、谷原とオズワルド伊藤（俊介）さん、そして鈴木唯アナで日曜日の朝にですね、その週を振り返ったり、そして来週から、どういうふうにその週を過ごしていけばいいのか？活力と元気を皆さんにお届けしますので、どうかよろしくお願いします」とあいさつし「楽しくいきたいと思います」と意気込んでいた。