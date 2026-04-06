社会学者の古市憲寿氏が、5日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜午後11時30分）に出演。フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」の終了について持論を展開した。この日は元放送作家の鈴木おさむ氏も出演し、同氏がコメンテーターを務めていた「サン！シャイン」が3月いっぱいで終了したことについてトークした。昨年4月放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」で共演時、古市氏は「サン！シャイン」の