『R-1』新MCに山里亮太＆めるる 熱いメッセージ送る「人生全てをかけた戦い」
“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。決勝を進行する新MCとして、南海キャンディーズ・山里亮太と生見愛瑠の就任が決定した。
【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち
過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン お抹茶の9人（※決勝出番順）。このファイナリストたちが、決勝の舞台で24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。
『土曜はナニする！？』をはじめ、数々の番組で卓越したトークスキルと進行力を発揮する山里と、持ち前の明るさで幅広い世代から支持を集める生見。この強力な2人がタッグを組み、緊張感漂う決勝の舞台を華やかに、そして力強く取り仕切る。生まれ変わる『R-1グランプリ2026』、そして新たなMC陣が引き出すファイナリストの最高峰のパフォーマンスに、期待が高まる。
MC就任について山里は「人生が変わるその瞬間に司会として立ち会える、光栄であり、とんでもないプレッシャーでもあります。ただ、そんなこと言ってられない。全力でこのR-1を盛り上げるお手伝いができたらなと思います！」とコメント。
新MC発表を行なった『土曜はナニする！？』内でも、「司会をさせていただくということで、準決勝まで見ていますけど、とんでもない芸人たちがそろっております。その激アツの芸人たちが最高のパフォーマンスができる、そういった場を作ることに私は全力を注ぎたいと思っています。友田オレくんが出た前回のR-1も伝説でしたけど、今回さらなる伝説の更新となるかもしれません。この濃厚な芸人たちがどんな戦いをするのか、人生全てをかけた戦い、いよいよ来週土曜日生放送です。皆さんぜひぜひお楽しみに」と『R-1グランプリ2026』への期待を語った。
一方の生見は「挑戦してみたいお仕事の一つだったので、とてもありがたいなと思いました。 初めてで緊張もしますし、私でいいのかなという気持ちもありますが、精一杯頑張りたいと思います」と意気込み。山里の印象について「とても心強いです！バラエティーでは何度もご一緒していますが、MCとしてご一緒するのは初めてなので緊張します」と笑顔で語った。
最後に『R-1グランプリ』について「視聴者の皆さんや出場される芸人さん、みんなで楽しめる大会になったらうれしいなと思います。初めてで緊張もしておりますが、私もとても楽しみにしているので、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせるように頑張ります！」と視聴者へ熱いメッセージを送った。
【個別ショット】『R-1グランプリ2026』見事に決勝進出を決めた芸人たち
過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン お抹茶の9人（※決勝出番順）。このファイナリストたちが、決勝の舞台で24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。
MC就任について山里は「人生が変わるその瞬間に司会として立ち会える、光栄であり、とんでもないプレッシャーでもあります。ただ、そんなこと言ってられない。全力でこのR-1を盛り上げるお手伝いができたらなと思います！」とコメント。
新MC発表を行なった『土曜はナニする！？』内でも、「司会をさせていただくということで、準決勝まで見ていますけど、とんでもない芸人たちがそろっております。その激アツの芸人たちが最高のパフォーマンスができる、そういった場を作ることに私は全力を注ぎたいと思っています。友田オレくんが出た前回のR-1も伝説でしたけど、今回さらなる伝説の更新となるかもしれません。この濃厚な芸人たちがどんな戦いをするのか、人生全てをかけた戦い、いよいよ来週土曜日生放送です。皆さんぜひぜひお楽しみに」と『R-1グランプリ2026』への期待を語った。
一方の生見は「挑戦してみたいお仕事の一つだったので、とてもありがたいなと思いました。 初めてで緊張もしますし、私でいいのかなという気持ちもありますが、精一杯頑張りたいと思います」と意気込み。山里の印象について「とても心強いです！バラエティーでは何度もご一緒していますが、MCとしてご一緒するのは初めてなので緊張します」と笑顔で語った。
最後に『R-1グランプリ』について「視聴者の皆さんや出場される芸人さん、みんなで楽しめる大会になったらうれしいなと思います。初めてで緊張もしておりますが、私もとても楽しみにしているので、皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせるように頑張ります！」と視聴者へ熱いメッセージを送った。