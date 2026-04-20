お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が20日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）の生放送で、京都男児遺棄事件に関する報道について私見を語った。各局の情報番組やワイドショーは連日、事件を大きく取り上げているが、一部のコメンテーターからは過熱する報道への苦言も。この日のテレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」ではジャーナリスト池上彰氏が「容疑者が捕まって、容疑者がこの事件につい