お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（49）が、26日放送のABCテレビ「華丸丼と大吉麺」（日曜後1・25）に出演。絶品の「丼」と「麺」を求めて、東京・二子玉川の街を歩いた。合間に立ち寄ったアジア料理専門店で、フィリピンのビールで乾杯。最近海外に行っているか、という話題になり、山里が週末にフィリピンに行っていると明かすと、場が微妙な空気に。博多華丸（56）が「悪さするならそこまで行かないと…」とツ