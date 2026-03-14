女性版「SASUKE」完全制覇者が告白「パートナーが事故に遭い、救急集中治療室に入院」

TBS系「SASUKE」と女性版「KUNOICHI」に常連として出場し、24年には「KUNOICHI」史上4人目の完全制覇を成し遂げたスピードクライミング選手の大嶋あやの（31）が、14日までにインスタグラムを更新。「実は、私のパートナーが事故に遭い、救急集中治療室に入院しておりました。緊急手術含め8回手術を行い、まだ今後も複数回手術予定があります」と、パートナーが事故で8回も手術を受ける重傷を負ったと明かした。

病床のパートナーと手を重ねる写真を投稿し「幸い、命に関わる怪我はなく、意識もはっきりとしていて、問題なく日々を過ごせています。まだ落ち着かない日々ではありますが、昨日一般病棟へ移り少しずつ状況も前に進んでいます」と現状を報告した。

大嶋は2月24日に「諸事情により、当面の間、連絡を返すことが難しくなります。事情を説明できる様になりましたら、必ず説明をさせていただきます。当面の間、出演情報などは行いますが、個人的な投稿や、個別連絡の返信が遅くなると思います。ご心配をおかけし申し訳ございません。必ず戻ってきます」と投稿していた。今後については「これから少しずつにはなりますが、投稿も再開していけたらと思っています。返信などお時間をいただくこともあるかと思いますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです」とした。

そして「改めて、たくさんのご心配と励ましを本当にありがとうございました。みなさんの温かさにたくさん救っていただきました。競技も来週から復帰します。改めて、よろしくお願いします」と復帰を報告した。