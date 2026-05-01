タレント今田耕司（60）が1日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。占い師細木数子さんの思い出を語った。27日から配信スタートしたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」についてトーク。女優戸田恵梨香が細木さんを演じる話題作で、同作を鑑賞し始めたという今田は「面白かったよってまだ言えるほどの温度はない。まだ1話やねん。こっかららしいわ」と期待した。1話では