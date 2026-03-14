〈「大変申し訳ない」松本洋平文科大臣が“W不倫”を国会で認めた！ 議員会館デートは「普通にお話を…」〉から続く

「週刊文春」が3月11日に報じた松本洋平文部科学大臣の既婚女性とのW不倫関係。

【画像】「週刊文春」が入手した松本氏が不倫相手を誘うLINE



松本洋平文部科学大臣 ©時事通信社

不倫認めるも…「高市大嫌い」発言は「記憶していない」

松本氏は同日、衆院文部科学委員会で本報道について問われ、「内容について私自身まだ見ていない」と答弁していた。翌12日の衆院予算委員会では「報道された内容は過去の話だ。妻から叱責され、私も真摯(しんし)に謝罪し、受け入れてもらった」などと釈明。

一方「週刊文春」が報じた、「高市さん大っ嫌い」発言については歯切れが悪く、「どういう発言があったか、つまびらかに記憶していない」としている。

一体、どのような発言があったのか。

「週刊文春」はやりとりが記録された音声データを入手し、「週刊文春 電子版」で3月13日に公開した。

〈高市か。高市さん、大っ嫌いなんだよ〉

公開された音声は、2021年9月に録音されたものだ。自民党総裁選の実施が決まり、河野太郎氏、岸田文雄氏、高市早苗氏、野田聖子氏の4名が立候補を表明していた。そのうち3人の候補者についてA子さんに尋ねる松本氏。A子さんが「そろそろ女性とかいいかもね」というと、こう語る様子が録音データに残されている。

〈高市か。高市さん、大っ嫌いなんだよ〉

「週刊文春」記者は3月3日、松本氏に直撃取材。さらに質問状を送ると、こう回答していた。

「私生活に関するご質問には回答しておりません」

「週刊文春 電子版」では「大っ嫌い」発言以外にも衝撃的な音声が録音されたデータを限定公開している。現在配信中の「週刊文春 電子版」および3月12日（木）発売の「週刊文春」では、松本氏のW不倫の一部始終や議員会館での逢瀬の模様、松本氏やA子さんが直撃取材に語った内容に加え、松本氏の“裏切り発言”などを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月19日号）