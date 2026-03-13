Watsonが、最新フルアルバム『Soul Quake 3』からIOを客演に迎えた「知った。 feat. IO」のMVを公開した。

WatsonとIOでの共作としては3曲目となる本楽曲は、ダンスホールを感じさせる跳ねたビートの上で、余裕とユーモアのあるラップが光る一曲だという。

MVは、「MOTO feat. guca owl」も手掛けた鴨下大輝が監督を務めており、8mmフィルムのフィルターを通し、ノスタルジーとモダンが同居したような独特の質感を持つ作品に仕上がっているとのことだ。

◾️アルバム『Soul Quake 3』

2026年2月25日（水）リリース

配信：https://imwatson.lnk.to/SoulQuake3 ▼トラックリスト

M1 Intro “Soul Quake”

M2 MOTO feat. guca owl

M3 知った。 feat. IO

M4 スーパーレア feat. 仙人掌, Daichi Yamamoto

M5 Money Money feat. Jin Dogg, ANARCHY

M6 Koshy Freestyle feat. DADA, C.O.S.A.

M7 Fashion Week feat. Benjazzy

M8 Keep Going feat. WILYWNKA

M9 今日という日は feat. T-Pablow

M10 Real Love