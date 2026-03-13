ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿ーー¡ª¡ª¡Ú3COINS¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¡Û¤Þ¤¿Â¨Çã¤¤¤«¤â¡¢¡¢♡
¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¥³¥¹¥á¥é¥¤¥ó¡Öand us¡Ê¥¢¥ó¥É¥¢¥¹¡Ë¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥³¥ó¥·ー¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ä¡¢¼Á´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥ê¥Ã¥×¥«¥éー¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ê¤Î¤Ë¤´Ë«Èþ´¶¤âËþºÜ¤Ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÈ©¤ÎÇº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥·ー¥éー
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥³¥ó¥·ー¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¿ and us¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥Þ¤ä¥Ë¥¥ÓÀ×¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë4¿§¤Î¥³¥ó¥·ー¥éー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¸ø¼°HP¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¯¥êー¥à¥¿¥¤¥×¤ÇÈ©¤ËÌ©Ãå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÅÉ¤Ã¤¿¸å¤Ï¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡×¤È¡¢»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¤ÎÍÍ»Ò¡£¥·¥§ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡Ö01 EFFECT¡×¤È¡¢È©Çº¤ß¤Î¥«¥Ðー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö02 COVER¡×¤Î2¼ïÅ¸³«¡£¡Ö02 COVER¡×¤Ë¤Ï¥°¥êー¥ó¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ¤ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤Î´°À®ÅÙ¤ò¤è¤ê¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
À¸¼Á´¶¤Î¥ê¥Ã¥×¥«¥éー¤Ç¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò±é½Ð
¡Ú3COINS¡Û¡ÖÀ¸¤¦¤ë¥ê¥Ã¥×¥«¥éー¡¿ and us¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Â³¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Î¤Ó¤ë¡¢À¸¼Á´¶¡×¤È¸ø¼°HP¤Ç¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤«¤Ä¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥ê¥Ã¥×¡£Á´6¿§¤È¤¤¤¦ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ËÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Èý¤ÎÎØ³Ô¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯¹¤È´¤±¤ë
¡Ú3COINS¡Û¡Ö2WAY¥¨¥Ã¥¸¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡¿ and us¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¤È¥Ö¥í¥¦¥³¥ó¥·ー¥éー¤¬°ìËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Èý¥á¥¤¥¯¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥³¥ó¥·ー¥éー¤ÇÈý¤Î¥é¥¤¥ó¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢Èý¤ÎÎØ³Ô¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ÎÈý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ý¥«¥é¥Ð¥ê¤ÏÁ´3¿§¡£¡Ö02 PINK BROWN¡×¤Î¥Þ¥¹¥«¥é±Õ¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ô¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤ëÈ´¤±´¶¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Õ¤é¤·¤¤´éÎ©¤Á¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¥Ëー¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Ç
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Ëー¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡¿ and us¡×\1,430¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ëー¥É¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÈ©¤Ë¥Ï¥ê¤È½á¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£²½¾Ñ²¼ÃÏ¤ÎÌò³ä¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤ò»þÃ»¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£SPA50+/PA+++¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î»ç³°ÀþÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¿´¶¯¤¯¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤¹¿Í¤ÎÌ£Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤