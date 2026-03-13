元NHK中川安奈アナ「FRIDAY」初の雑誌連載スタート “先輩”神田愛花と赤裸々トーク
【モデルプレス＝2026/03/13】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが、週刊誌『FRIDAY』（講談社）初の雑誌連載をスタートした。
【写真】32歳元NHK美人アナ、先輩アナとの仲良し2ショット
3月13日発売号の同誌から開始した連載名は「中川安奈のFRIDAY Report」。フリー1年目の中川が各界の著名人にインタビューし、そこで得た学びを読者と共有していく内容となっている。
第1回のゲストは、同じNHK出身のフリーアナウンサー・神田愛花。共通点の多い2人が、仕事観から恋愛観まで、多彩なエピソードを語っている。
また『FRIDAYサブスクリプション』では連載記事にあわせて中川のソロ撮り下ろしカットが10枚超公開されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元NHK美人アナ、先輩アナとの仲良し2ショット
◆中川安奈「FRIDAY」初の雑誌連載スタート
3月13日発売号の同誌から開始した連載名は「中川安奈のFRIDAY Report」。フリー1年目の中川が各界の著名人にインタビューし、そこで得た学びを読者と共有していく内容となっている。
◆中川安奈×神田愛花、仕事観・恋愛観語る
第1回のゲストは、同じNHK出身のフリーアナウンサー・神田愛花。共通点の多い2人が、仕事観から恋愛観まで、多彩なエピソードを語っている。
また『FRIDAYサブスクリプション』では連載記事にあわせて中川のソロ撮り下ろしカットが10枚超公開されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】