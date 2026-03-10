Âîµå½÷»Ò¤Ç¾×·â¤ÎÂç¶âÀ±¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤ä¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ë7Ç¯ÌµÇÔ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¤³¦2°Ì¤Ë´°¾¡¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¨¤°¤¤¡×
WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä
¡¡Âîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡¢WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º½Å·Ä¤¬10Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦½Å·Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯13°Ì¤ÎÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬¡¢Æ±2°Ì¤Î²¦ÒØù¨¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò3-0¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£¾×·â¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»¿¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¡¢ÂçÆ£¤¬Ä¶¶¯¹ë¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é²¦ÒØù¨¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º¸·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£²¦ÒØù¨¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÌó7Ç¯´ÖÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤ò11-7¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤â11-5¤ÇÃ¥¼è¡£Âè3¥²¡¼¥à¤Ï11-3¤È°µÅÝ¤·¡¢»î¹ç»þ´Ö¤ï¤º¤«18Ê¬29ÉÃ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£ÆüËÜ¿Í¥¥é¡¼¤«¤é¤ÎÂç¶âÀ±¤Ë¡¢X¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»¿¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¤¹¤´¤©¤¤¡¢ÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤ä¤Ã¤¿¤¡¡×
¡Ö¥²¡¼¥àÁ´¤Æ¤ÇÁ´¤¯¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¤¤¤ä²¿¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤ä¡Ä¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¶âÀ±¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¥Þ¥ó¥æÅÝ¤¹¤ó¥Þ¥¸¤Ç¤¨¤°¤¤¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¾¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢Ãæ¹ñ·âÇË¤À¥¡¥¡¥¡¥¡¡×
¡¡ÂçÆ£¤Ï2004Ç¯5·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î21ºÐ¡£º£Ç¯2·î¤ÎWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¡£4·îËö¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÀï¡Ê±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤ÎÂåÉ½¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë