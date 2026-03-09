【UTコレクション「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 4月下旬 発売予定 価格： MEN（全4種） 各1,990円 KIDS（全4種） 各990円

ユニクロは、UTコレクション「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の販売を4月下旬より開始する。MENサイズとKIDSサイズが各4種類あり、価格はMENサイズが各1,990円、KIDSサイズが各990円。

本商品は、4月24日に公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の壮大な物語の世界観をデザインに取り入れたTシャツ。映画公開を記念して誕生した、新たなUTコラボレーションとなる。

「UTコレクション『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」商品ラインナップ

MEN

サイズ：XS-4XL

価格：各1,990円

KIDS

【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー UT】

サイズ：100-160

(C) Nintendo and Universal Studios LLC. All Rights Reserved.