ユニクロ、「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」UTを4月下旬発売壮大な物語の世界観をデザインに取り入れたMEN&KIDS各4種が登場
【UTコレクション「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 4月下旬 発売予定 価格： MEN（全4種） 各1,990円 KIDS（全4種） 各990円
サイズ：XS-4XL 【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー UT】
ユニクロは、UTコレクション「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の販売を4月下旬より開始する。MENサイズとKIDSサイズが各4種類あり、価格はMENサイズが各1,990円、KIDSサイズが各990円。
本商品は、4月24日に公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の壮大な物語の世界観をデザインに取り入れたTシャツ。映画公開を記念して誕生した、新たなUTコラボレーションとなる。
「UTコレクション『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」商品ラインナップ
MEN
サイズ：XS-4XL
価格：各1,990円
KIDS
サイズ：100-160【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー UT】
⭐️４月下旬販売開始⭐️- ユニクロ (@UNIQLO_JP) March 7, 2026
ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー
4/24(金)の映画公開を記念して、新たなUTコラボレーションが誕生しました！
アクション、笑い、そして感動ーー多彩な要素が織りなす壮大な物語の世界観をデザインに取り入れたTシャツをお楽しみください🍄https://t.co/Hi9ZnYBUkr pic.twitter.com/scamvzyhMa
(C) Nintendo and Universal Studios LLC. All Rights Reserved.