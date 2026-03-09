この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

フィットネスチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【全身変わる】最高の朝は、最高のストレッチから始まる！起きたら再生する動画」を公開しました。のが氏は動画冒頭で「さあ、今日も習慣を積み上げる時間です」と呼びかけ、朝の時間を活用して心と体を整える全身ストレッチを紹介しています。



プログラムは、寝たままの姿勢からスタート。仰向けで膝を立て、左右交互に内側へ倒す動きで股関節周りのバランスを整えます。次に、片膝を胸に引き寄せ、もう片方の脚は遠くに伸ばすことで、脚の付け根にある腸腰筋を心地よくストレッチ。デスクワークなどで固まりがちな筋肉をゆっくりとほぐしていきます。



続いて、体をひねって腰から背中にかけての伸びを感じる「背骨の回旋ストレッチ」へ。のが氏は、「できるだけ肩は浮かないように」とポイントを解説。さらに、両膝を90度に曲げて横向きになり、腕を大きく開閉して胸周りの筋肉を伸ばす動きも行います。



中盤からは四つん這いの姿勢に移行。背中を丸めたり反らせたりする「キャットカウ」で背骨の柔軟性を高めた後、片腕を斜め前に伸ばして脇から背中にかけてのストレッチを実践します。その後は膝立ちになり、お尻を丸め込むように意識しながら体重を前に移動させ、再び腸腰筋にアプローチ。腕を天井に引き上げることで、さらに伸びを深めます。



最後はあぐらの姿勢で座り、首の側面や太ももの裏側をじっくりと伸ばします。さらに、両手を顔の前で合わせ、手のひらを返しながら胸を開く動きで肩甲骨周りを刺激し、プログラムは終了です。



1日の始まりにこのストレッチを取り入れることで、すっきりとした気持ちで活動を開始できるでしょう。日々の習慣として、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。