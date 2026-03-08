◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーオーストラリア（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は3戦目で豪州と対戦。「4番・左翼」で先発出場した吉田正尚外野手（32）が5回に2試合連続の本塁打を放った。

吉田は初回の第1打席は四球、3回の第2打席は遊ゴロ、5回の第3打席は空振り三振。0―1で迎えた7回は2死一塁、1ストライクからケネディが投じた内角低めのスライダーを見事にすくい上げた。打球は高々と舞い上がり右中間スタンドに飛び込む逆転2ランとなった。

吉田は初戦の台湾戦から4番に座り、前日7日の韓国戦では鈴木との2者連続で右翼席へ特大のアーチを放つなど2安打3打点の活躍。ここまで2試合で打率・571、1本塁打、4打点と中軸として申し分ない活躍だ。この日の試合前会見でも、好調の要因について問われ「去年の後半にかけて状態が良くなってきた。体の状態がいいというのが一番だと思います」と淡々と語っていた。