意外と知らない、韓国第2の都市・釜山が直面する“消滅危機”の深刻な実態とは？

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「なぜ韓国第2の都市・釜山は“消滅危機”に陥ったのか？【4つの理由を解説】」と題した動画を公開。韓国第2の都市である釜山が、なぜ“消滅危機”とまで言われる状況に陥ったのか、東大博士課程に在籍するパクくん氏が4つの理由から解説した。



パクくん氏は、釜山が2024年に広域市として史上初めて「消滅危機」の判定を受けたと紹介。その主な理由として、「若者の流出」「人口の減少」「産業の衰退」「都市開発の渋滞」の4点を挙げた。



まず深刻なのが、ソウルへの一極集中による「若者の流出」である。韓国では「ソウル共和国」というあだ名があるほど首都圏への集中が著しく、総人口の約51%が居住している。これにより、釜山の若者たちは大学進学や就職を機にソウルへ向かい、その多くが戻らないという。パクくん氏は、街から「若者の笑い声が消えている」と現地の空気を表現した。



次に「人口の減少」も危機を加速させている。若者の流出に加え、釜山の出生率は2023年時点で0.65と、韓国の全国平均0.72をも下回る深刻な水準にある。一方で高齢化は進み、65歳以上の人口は23%に達する。



さらに、釜山を支えてきた造船や自動車といった「基幹産業の衰退」も大きな打撃となっている。ITや金融といった新たな成長産業はソウルに集中し、釜山には有力な雇用が生まれにくい構造がある。パクくん氏によれば、韓国の売上上位1000社のうち、釜山に本社を置く企業はわずか31社だという。



最後に「都市開発の渋滞」も問題だ。人口流出と産業の空洞化は不動産市場の悪化を招き、市内のオフィス空室率は全国平均の倍以上である18%に上る。このような負のスパイラルが、釜山の活気をさらに奪っていると氏は指摘した。