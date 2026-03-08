丸亀製麺×ドラゴンボールZ / 充電ケース付きBluetoothヘッドセット【まとめ記事】
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、日本を代表する人気アニメ『ドラゴンボールZ』とのコラボレーションキャンペーンを2026年3月3日より開始した。期間中は全国の店舗でコラボ商品やノベルティ企画が展開されるが、その象徴的な存在となるのが、特別な装飾が施された「丸亀製麺 新宿御苑前店」だ。同店は、2026年3月3日から3月29日までの期間限定で“コラボ店舗”として営業。店内外が『ドラゴンボールZ』の世界観で彩られた特別な店舗だ。
サンワサプライ株式会社は、デュアルマイクノイズキャンセル搭載の片耳Bluetoothヘッドセット「MM-BTMH74BK」を発売した。充電ケース付きで持ち運びながら充電でき、約12時間の連続使用が可能だ。柔らかいイヤーフックなので、長時間つけても疲れにくく、耳が痛くならない。通話用マイクに加えてノイズキャンセル用マイクを搭載し、周囲のノイズを抑えながらクリアに声を届けられる。ビジネスシーンや会話の明瞭さを求められる場面に最適だ。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、55〜86インチの大型ディスプレイに対応し、手動昇降で高さ調整ができるキャスター付きテレビスタンド「100-PL043」を発売した。本製品は55〜86インチまでの大型ディスプレイに対応し、耐荷重80kgの堅牢設計を採用したテレビスタンド。大型モニターでも安定して設置できるため、会議室やセミナールーム、教育現場などの大型画面を活用する環境に最適だ。幅広いディスプレイサイズに対応しているため、既存のモニター環境をそのまま活かして導入できる。
