『売れなければ里親を探すしか…』そう言われた、ショーケースに入らないほど成長したわんこの7年後の姿が大きな話題を集めています。思わず涙腺が緩んでしまう感動的な光景には「ご縁って不思議ですね」「幸せそうなお顔♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ケースに入らないほど成長し『売れずにいた犬』→店員に『里親を探す』と言われ…感動的な『7年後の光景』】

ケースに入らない…生後7か月のわんこ

Instagramアカウント「m_a_r_u_m_a_m_e」の投稿者さんの愛犬は、ビションフリーゼの「まる」ちゃん。時はさかのぼること2016年、店内の床に置かれたサークル内にいたのがまるちゃんでした。どうしてサークル…？その答えは生後7か月と体が大きくなり、ショーケースに入らなくなったためでした。

尻尾を振りながら笑顔で投稿者さんを見つめ、手を差し出せば無邪気にじゃれてくるわんこ。思わず店員さんに『この子はこれ以上大きくなったらどうなるの？』と尋ねた投稿者さんに、「里親を探すしか…」との返答が。衝撃的な答えに驚きを隠せなかったそう。

7年後のわんこの姿に感動

それからというもの、気になって仕方のない投稿者さんは毎日お店を訪れ、ついにお迎えを決意。サークルの中のわんこに『ご主人様』が誕生した瞬間でした。

運命の出会いから7年、まるちゃんは満開のお花のような笑顔を振りまくチャーミングなわんこになりました。最初に出会った日も、『ご主人様見つけた！』という嬉しさの笑顔だったのかも…そんな想像すらしてしまいます。

どんなに離れていても必ず巡り合う「運命の赤い糸」という言葉がありますが、まるちゃんと投稿者さんはまさに素敵なご縁で結ばれていたのでしょう。相手が幸せだと自分も幸せ…そんな日々をこれからも紡いでいってくださいね♡

この投稿に涙腺が緩んでしまう人も多かったようで「じーんとします…」「神様出会わせてくれてありがとう」「大きくなって会えるまで待ってたんだね」などのコメントが寄せられています。

自己主張もはっきり！？

現在9歳になったまるちゃん。甘えん坊ながらもはっきりと自己主張もするそうです。この日、自分で持ってきたおやつのガムなのに、「違う」「これじゃない」とお顔をプイッとしながら拒否するまるちゃん。

それならと違うガムを与えてみると、「これこれ！」と美味しそうにモグモグ…。瞬殺でなくなってしまったそう。『自分で持ってきたのに…』とも思いますが、これも信頼関係が築けている証。自分の気持ちをしっかりと表現できることは素晴らしいこと！まるちゃんに一喜一憂するのもまた幸せですね。

Instagramアカウント「m_a_r_u_m_a_m_e」で、まるちゃんと妹犬まめちゃんのあたたかな日々を覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「m_a_r_u_m_a_m_e」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております