¥Ô¡¼¥¹¡¦ËôµÈÄ¾¼ù¡¡¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿Éã¿Æ¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ò¤È¸À¡Ö¤³¤ì¤¬²¶¤Î·ÝÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤¬¡¢£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£·Ý¿Í¤ò»Ö¤·¤¿¥¥Ã¥«¥±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËôµÈ¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¡ÖÂç¿Í¤¬¤É¤³¤Ç¾Ð¤¦¤«¤È¤«¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¡£Æü¾ï¤Ç¡¢²¿¤Çº£¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤«¤Ï°Û¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÉã¿Æ¤¬¼ò¹¥¤¤Ç¼òÊÊ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Îµ¡·ù¤ò¤É¤¦¼è¤ë¤«¤È¤«¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤â²óÁÛ¡£¡Ö²Æì¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿»þ¤Ë±ã²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¦¤Á¤ÎÉã¿Æ¤¬¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬»°ÀþÃÆ¤¤¤ÆÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤è¡£¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥±¤¿¡×¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢ËôµÈ¤Ï¡Ö²¶¤ÏÃ¼¤Ã¤³¤ÎÊý¤Ç¸«¤Æ¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡¢¿ÆÀÌ¤Ë¡ØÄ¾¼ù¤âÍÙ¤ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥ä¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡ØÉã¿Æ¤¬¤»¤Ã¤«¤¯¤³¤ó¤À¤±À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢Â©»Ò¤Î¤»¤¤¤ÇÀ¹¤ê²¼¤¬¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥ª¥È¥ó¤Î¿¿»÷¤·¤Æ½é¤á¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤è¡×¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö¥ª¥È¥ó¤Î£³ÇÜ¤°¤é¤¤¥¦¥±¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡¢²¿¤³¤Î´¶³Ð¤È»×¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Âæ½ê¤ÇÇþÃã¤ò°û¤ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡ÖÉã¿Æ¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ªÁ°¤¢¤ó¤ÞÄ´»ÒÐ«¤ó¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡×¤½¤¦¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡Ö¿ÍÁ°¤Ç²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂçÇú¾Ð¤ä¤Ã¤Æ¤ó¡£¤½¤ì¤ÇÄ´»ÒÐ«¤ó¤Ê¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ê¤³¤ì¤Ç¡Ë¡ØÄ´»ÒÐ«¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Í¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¡Ë¡£²¶¤Î·ÝÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£