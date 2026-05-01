TWICEのチェヨンが、東京の街中に姿を見せた。チェヨンは4月30日、自身のインスタグラムを更新し、「夏が来た」とのコメントとともに写真を投稿した。【写真】チェヨン、“変装なし”で東京に出没公開された写真には、東京・青山周辺を散策するチェヨンの姿が収められている。白のロング丈のシャツワンピースに赤のパンツを合わせたチェヨンは、変装することなくラフな雰囲気を披露した。特に、カメラに向かって楽しそうに笑う表情