「韓国の選手も恐怖で震えている」侍ジャパンの圧巻コールドに韓国メディア衝撃「台湾を粉砕した規格外の戦力」

対等に粘ると思われた台湾が、侍ジャパンの「本気の一撃」に完璧に制圧された。大勝劇を見守った韓国の選手たちは、恐怖で震えているかもしれない。

【写真】大谷も目撃！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式

侍ジャパンは3月6日、東京ドームで行われたWBC初戦となる台湾戦で13-0の7回コールド勝ちを収めた。

敗れた台湾は大会2敗目となり、脱落の危機に陥った。日本は強力な優勝候補であることを改めて誇示し、台湾を圧倒した。

日本は文字通り、台湾のマウンドを完璧に粉砕した。2回は大谷翔平の満塁本塁打を皮切りに、一挙10得点に成功する“メガ・ビッグイニング”を完成させた。3回にも3得点を追加し、15点差で成立する5回コールドに向かうにみられた。ただその後は追加点が出ず、13点差のまま7回コールドで試合が終了した。

まさに衝撃と恐怖だ。台湾もそれなりに準備をし、自信もあったはずだ。ところが、日本は「規格外」の戦力だった。

まず、大谷翔平が控える1番から息が詰まる。2番の近藤健介が5打数無安打、3番の鈴木誠也も4打数1安打2得点と比較的惜しい活躍にとどまったが、吉田正尚が3打数2安打1打点2得点を記録し、8番打者の源田壮亮も3打数3安打4打点と下位打線で猛烈に活躍した。

岡本和真、村上宗隆、牧秀悟ら日本トップレベルの打者が立て続けに打席に入る。相手投手としては息をつく暇さえない打線だ。

大谷翔平（写真提供＝OSEN）

台湾を屈辱に追い込んだ侍ジャパン打線は、今や韓国に目を向けている。韓国も予想はしていただろうが、これほどまでとは思っていなかったはずだ。台湾の崩壊をリアルタイムで見守った。

韓国も現実的に日本戦は容易ではないとはいうが、それでも諦められないのが“日韓戦”だ。韓国代表のリュ・ジヒョン監督も、準々決勝進出が最大の目標であり戦略的な判断を重要視するとしながらも、「“日韓戦”を緩く戦うというのは筋が通らない話だ」と一線を画した。“日韓戦”を最初から諦めることはできないということだ。

結局、リュ監督は「現実的な悩み」と「諦められないライバル対決」という二つの目標を、かすかにではあるが掴み取るため、コ・ヨンピョを先発投手に立てた。リュ・ヒョンジン、デーン・ダニング、クァク・ビンら現代表における強力な投手たちは、その後の台湾戦とオーストラリア戦に“戦略的にオールイン”する展望だ。

しかし、台湾のマウンドが崩れるのを見ただけに、韓国のマウンドも心配せずにはいられない。コ・ヨンピョがよく粘ってくれれば幸いだが、台湾の日本戦先発だったジェン・ハオジュンのように早期降板した場合、コンディションの良いリリーフ陣をすぐに投入することも難しい。日本戦のナイターゲームの後、8日には正午に台湾戦を戦う。12時間にも満たない休息を取って球場へ移動し、試合を準備しなければならない。

韓国も台湾のようにコールド負けを心配せずにはいられない。2023年大会でも韓国は7回コールドを心配しなければならない状況であり、最終的に4-13という惨敗を喫した。

果たして韓国のマウンドは、本気でかかってくる日本打線を食い止めることができるだろうか。

（記事提供＝OSEN）