「明確なルール違反です」ZAZY、R-1優勝芸人の不正を告発。「金メダル剥奪レベル」「運営に怒るべき」
お笑いタレントのZAZYさんは3月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。あるお笑いタレントの不正を告発し、話題になりました。
【投稿全文】ZAZY、R-1優勝芸人の不正を告発
ZAZYさんは、この投稿を引用し「2022年3月6日。僕は芸歴10年でした。 そしてこの年のR1は芸歴10年以下というルールでした。皆この人のクズキャラで有耶無耶にされて、忘れていると思いますが、そもそもこの人は芸歴詐称です。僕の先輩です。明確なルール違反です。最近はお世話になっていますが、それとこれとは別です」と自身の悔しい思いとともに、しんいちさんの『R-1グランプリ2022』での不正を告発しました。
コメントでは「金メダル剥奪レベルのルール違反が見過ごされるの草」「芸歴曖昧にして出たやつが優勝した上にその優勝擦ってたら腹立つか」「R-1の運営に怒るべきではないかなと」「ZAZYさんが実質優勝です！」「まじでこれは絶対ZAZYだと思ってたから悔しくてR1見なくなった！」「コレは本気なのかプロレスなのか？」などの声が寄せられました。
ZAZYさんの引用コメントにも、一部ファンから「2人のいつものノリなのに、ガチで怒ってると思われてて笑う」「野暮だけど念のため言うと、２年半活動していない時期があって、ルール上休んでる期間は引いて計算するらしい」「これはお見送り芸人しんいちと一緒にラジオまでやってるzazyからのウィットに富んだエールです。炎上しないで」などの声が寄せられていました。
犬猿の仲として有名ながら、『M-1グランプリ2022』（テレビ朝日系）にてユニット「ストレス」を結成して出場したり、ポッドキャスト『しんいちZAZY は 友だちがほしい！』を配信したりする2人。今回もおなじみの「ケンカ芸」なのかもしれませんね。
(文:熱帯夜)
【投稿全文】ZAZY、R-1優勝芸人の不正を告発
「そもそもこの人は芸歴詐称です」同日、お笑いタレントのお見送り芸人しんいちさんは「3月6日 4年前の今日、R-1グランプリ2022優勝しました！！！ まだまだ、みなさん！僕を支えて下さい 助けて下さい」と投稿。トロフィーを持つ自身のソロショットや、マネージャーと思われる女性とのツーショットなども披露しました。
コメントでは「金メダル剥奪レベルのルール違反が見過ごされるの草」「芸歴曖昧にして出たやつが優勝した上にその優勝擦ってたら腹立つか」「R-1の運営に怒るべきではないかなと」「ZAZYさんが実質優勝です！」「まじでこれは絶対ZAZYだと思ってたから悔しくてR1見なくなった！」「コレは本気なのかプロレスなのか？」などの声が寄せられました。
過去にも不正を指摘しかし、ZAZYさんがしんいちさんの不正を告発するのは今回が初めてではなく、過去にはテレビ番組内でも指摘。しんいちさんは番組でもX上でも不正を否定し、自身の芸歴について説明しています。
ZAZYさんの引用コメントにも、一部ファンから「2人のいつものノリなのに、ガチで怒ってると思われてて笑う」「野暮だけど念のため言うと、２年半活動していない時期があって、ルール上休んでる期間は引いて計算するらしい」「これはお見送り芸人しんいちと一緒にラジオまでやってるzazyからのウィットに富んだエールです。炎上しないで」などの声が寄せられていました。
犬猿の仲として有名ながら、『M-1グランプリ2022』（テレビ朝日系）にてユニット「ストレス」を結成して出場したり、ポッドキャスト『しんいちZAZY は 友だちがほしい！』を配信したりする2人。今回もおなじみの「ケンカ芸」なのかもしれませんね。
(文:熱帯夜)