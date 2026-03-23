ピン芸人日本一決定戦「R―1グランプリ2026」を制した今井らいぱち（38）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「M―1グランプリ2025」で優勝したお笑いコンビ・たくろうの赤木裕（34）と、同じ中学の先輩・後輩であることを明かした。 【写真】「こんなことあるかね!?!?!?」まさかの同中 今井は「大津市立打出中学校の卒業生が!!M―1グランプリ2025制覇!!R―1グランプリ制覇!!こんなことある