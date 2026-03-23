さまぁ〜ずの三村マサカズが3月21日、自身のXを更新。同日おこなわれた『R-1グランプリ2026』（フジテレビ系）についての私見が話題を呼んでいる。【写真】さまぁ〜ず三村の逆鱗に触れたか…R-1に出場した九条ジョー審査員が厳しくジャッジすると…「過去最多6171人というエントリー数を記録した今大会は、芸歴15年目の今井らいぱちさんが第24代王者に。賞金500万円を獲得しました」（芸能ジャーナリスト、以下同）お笑いファ