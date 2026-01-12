元CBCテレビアナウンサーで、『ゴゴスマ -GO GO!Smile!-』（CBCテレビ制作・TBS系）の司会などを務める石井亮次アナの意外な活躍が話題だ。【写真】石井亮次アナ、CBCを退社した日の投稿画像2回戦を突破した石井アナ「石井アナは、ピン芸人日本一を決める『R-1グランプリ』にエントリーしており、昨年11月の1回戦に続き、1月8日に大阪で行われた2回戦も突破しました。『R-1』は2000円の参加料を支払えばプロ・アマ不問で参加でき