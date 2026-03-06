【開幕】Amazon 新生活セールで「い・ろ・は・す」などの飲料が最大50%OFFに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」がいよいよ始まりました。今回はセール対象商品の中から飲料をご紹介。毎日のリフレッシュに欠かせない飲料をまとめ買いするチャンスです。

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味

1,112円 → 890円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

い・ろ・は・す ラベルレス 560ml × 24本 水 天然水

2,055円 → 1,716円（16%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのミネラルウォーター


天然水

天然水 ラベルレス 550ml サントリー 天然水 ラベルレス ナチュラルミネラルウォーター 550ml×24本 まとめ売り実施中

2,200円 → 1,698円（23%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン [炭酸水] 250ミリリットル (x 20)

2,419円 → 1,290円（47%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



気になるお腹の脂肪を減らす「サントリー 烏龍茶」


サントリー烏龍茶

サントリー 烏龍茶 ラベルレス お茶 ペットボトル [機能性表示食品] サントリー 烏龍茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 600ml×24本 まとめ売り実施中

2,482円 → 1,798円（28%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,256円 → 1,882円（17%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,528円 → 1,770円（50%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



急須でいれたような香りと旨み。ラベルレスボトルの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 ラベルレス 525ml PET ×24本

2,009円 → 1,708円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



豊かな香りと旨味。サントリーの緑茶「伊右衛門」


伊右衛門

サントリー 緑茶 伊右衛門 お茶 600ml×24本 サントリー 緑茶 伊右衛門 お茶 600ml×24本 まとめ売り実施中

2,000円 → 1,698円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本

2,156円 → 1,867円（13%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」


十六茶

[Amazon限定ブランド] #like アサヒ飲料 十六茶 2L×9本 十六茶 アサヒ飲料 ラベルレスボトル 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン]

2,301円 → 1,779円（23%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



体にうれしいノンカフェイン。アサヒ飲料のルイボスティー


アサヒ飲料

アサヒ飲料 アサヒ ルイボスティー ラベルレスボトル 500ml×24本

2,618円 → 1,798円（31%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カロリーゼロでほのかな甘さ。「ネスカフェ ボトルコーヒー エクセラ ゼロ」


Nescafe

ネスカフェ ボトルコーヒー 【 コーヒー ペットボトル 】ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー ゼロ 超甘さひかえめ 900ml×12本,微糖,アイスコーヒー

2,333円 → 1,520円（35%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー


Fire(ファイア)

ファイア ワンデイ ブラック Fire(ファイア) キリン ワンデイ ブラック コーヒー 無糖 600ml 24本 ペットボトル

2,793円 → 2,260円（19%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

Red Bull レッドブル エナジードリンク バラエティーパック 【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

5,132円 → 3,592円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」


コカ・コーラ ゼロ(Coca-Cola Zero)

コカ・コーラ ゼロ ペットボトル 500ml×24本

1,973円 → 1,802円（9%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

2,970円 → 2,617円（12%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


スーパードライ

スーパードライ350ml スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>

4,789円 → 4,497円（6%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


by Amazon

by Amazon オイル不使用 シーチキン マイルド 70g ×12缶 by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶

2,016円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


by Amazon

[Amazonブランド] Happy Belly パックご飯 あきたこまち ゆめぴりか 180g ×24個 by Amazon パックご飯 秋田県産 あきたこまち 180g×24個 国産米 100% 低温製法米

4,254円 → 3,366円（21%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


by Amazon

by Amazon パックご飯 国産米 100% レトルト食品(10種) by Amazon パックご飯 国産米 100% 200g×24個 低温製法米

4,192円 → 3,833円（9%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


松屋

【松屋】松屋No1 牛めしの具（プレミアム仕様） 【松屋】 牛めしの具 プレミアム仕様 1食 (x 60)

23,400円 → 12,180円（48%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
