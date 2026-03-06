【開幕】Amazon 新生活セールで「い・ろ・は・す」などの飲料が最大50%OFFに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」がいよいよ始まりました。今回はセール対象商品の中から飲料をご紹介。毎日のリフレッシュに欠かせない飲料をまとめ買いするチャンスです。

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル

20年以上の歳月をかけて磨き抜かれた、サントリーのミネラルウォーター

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

気になるお腹の脂肪を減らす「サントリー 烏龍茶」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

急須でいれたような香りと旨み。ラベルレスボトルの「綾鷹」

豊かな香りと旨味。サントリーの緑茶「伊右衛門」

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」

カフェインゼロで、子どもから大人まで飲めるアサヒの「十六茶」

体にうれしいノンカフェイン。アサヒ飲料のルイボスティー

カロリーゼロでほのかな甘さ。「ネスカフェ ボトルコーヒー エクセラ ゼロ」

お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー

エナジードリンクの定番「レッドブル」

糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」

血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。