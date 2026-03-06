【Amazon 新生活セール】Clarks（クラークス）のシューズが最大65%OFFに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」がいよいよ始まりました。今回はセール対象商品の中からClarks（クラークス）をご紹介。Clarksは、1825年創業のイギリスの老舗シューズブランドで、特に「ワラビー」などの名作が世界的に有名です。履き心地の良さとクラシックで合わせやすいデザインから、日本でも長年人気があります。

クラシックなスポーツスタイルのレザースニーカー

ブランドのアイコンでもあるワラビーブーツを踏襲したエントリーモデル

光沢感のあるレザーをアッパーに使用した定番デザインのシューズ

両サイドのスリットで足入れもしやすい、スクエアトゥのビジネスシューズ

オフィスから冠婚葬祭までこなすドレスシューズ

履き心地重視。大人のためのカジュアルシューズ

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。