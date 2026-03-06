【Amazon 新生活セール】Clarks（クラークス）のシューズが最大65%OFFに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」がいよいよ始まりました。今回はセール対象商品の中からClarks（クラークス）をご紹介。

Clarksは、1825年創業のイギリスの老舗シューズブランドで、特に「ワラビー」などの名作が世界的に有名です。履き心地の良さとクラシックで合わせやすいデザインから、日本でも長年人気があります。

クラシックなスポーツスタイルのレザースニーカー


Clarks

Clarks メンズ アンコスタレーススニーカー 本革

20,900円 → 12,538円（40%オフ）

ブランドのアイコンでもあるワラビーブーツを踏襲したエントリーモデル


Clarks

Clarks(クラークス) メンズ シェイカーブーツワラビーブーツ

19,800円 → 10,890円（45%オフ）

光沢感のあるレザーをアッパーに使用した定番デザインのシューズ


Clarks

Clarks メンズ 軽量 通気性 疲れにくい ティルデンプレイン 本革ビジネスシューズ 革靴 レースアップシューズ 軽量 通気性 疲れにくい

17,600円 → 9,680円（45%オフ）

両サイドのスリットで足入れもしやすい、スクエアトゥのビジネスシューズ


Clarks

[クラークス] ビジネスシューズ 261103097 メンズ ブラウンレザー

17,600円 → 9,680円（45%オフ）

オフィスから冠婚葬祭までこなすドレスシューズ


Clarks

[クラークス] レースアップシューズ 革靴 ウィドンプレイン 本革 メンズ

17,600円 → 9,680円（45%オフ）

履き心地重視。大人のためのカジュアルシューズ


Clarks

Clarks メンズ ブラッドリーウォーク革靴 レースアップシューズ ウォーキングビジネスシューズ

17,600円 → 6,160円（65%オフ）

その他のおすすめ商品


Clarks

Clarks(クラークス) レディース ジュリエットパーム 歩きやすいパンプス 本革

14,300円 → 7,865円（45%オフ）

Clarks

Clarks(クラークス) レディース ハンブルオーク 本革オックスフォードシューズ

20,900円 → 9,893円（53%オフ）

Clarks

Clarks レディース テイラーシャインショートブーツ

10,889円 → 9,898円（9%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
