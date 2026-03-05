純烈・酒井一圭『うたコン』の“激変ビジュ”に驚き続出…体重100キロ超えで「60歳まで生きられない」宣告から生還の日々

3月3日、音楽番組『うたコン』（NHK）が放送され、歌謡コーラスグループ・純烈が出演。リーダー・酒井一圭の“激変ビジュ”に、衝撃が広がっている。

今回の放送では「節目の春に贈る 絆のうた」をテーマに、小林幸子、美川憲一、純烈やM!LKなど、幅広いアーティストが出演。純烈は、いま勢いのあるダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーたちと、一世風靡セピアの楽曲『前略、道の上より』でコラボパフォーマンスを披露した。

この時、注目を集めたのが、純烈のリーダー・酒井のビジュアルだった。普段は髪を下ろし、丸みのあるメガネをかけていることが多いが、今回は黒髪をぴっちりとオールバックにまとめ、メガネもなし。さらに、一時期よりも痩せたような印象になっており、Xでは驚きの声があがった。

《だ、誰！？太平シローかと思ったら純烈のリーダー・酒井一圭だった》

《ずいぶん雰囲気がお痩せになれた？》

《今うたコン見てるけど、純烈の酒井一圭オールバックにしたら全くの別人に見えてカッコいい。》

2018年に『NHK紅白歌合戦』へ初出場をはたし、一躍知名度をあげた純烈。当時、キャリア面では躍進が続いたが、プライベートでは、医師から衝撃の宣告を受けていたことを明かしている。

「いまもぽっちゃりめな体型な酒井さんですが、デビューしてから30kg太ったことを、『第8回明石家紅白！』（NHK）で告白しています。太り始めた時期、ちょうどワイドショーに取り上げられるようになったそうで、『食べ続けた結果、偶然にも収入が上がった。紅白に出られたのも、太ったからではないか』と思うようになったと話していました。

しかし、生活習慣が祟ったのか、2019年のテレビ企画で脂肪肝と診断され、『このままでは60歳まで生きられない』とまで宣告されました。忙しいスケジュールをこなすため、短時間で大量に食べて太る、というサイクルを繰り返し、ピーク時の体重は109キロを超えていたといいます」（芸能担当記者）

2月に出演していた『DayDay.』（日本テレビ系）では、「（長男から）死ぬぞ！って言われて。あれはやっぱり効きましたよね。長生きできるよう、ちょっと変えてみるわと（思った）」と当時を振り返っていた。脂肪肝の診断以後、栄養士の指導のもと、食生活を改善。現在は数値は安定しており、体重も100キロ程度に収まっているという。

いまだふくよかではあるが、着実に痩せてきている酒井。健康に気をつけて、長く活動し続けてくれることを、ファンも願っているはずだ。