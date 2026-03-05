12時開始の台湾-豪州戦は入場者数は4万523人

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCにナイターは韓国とチェコが対戦。平日とはいえ19時開始の観戦しやすい時間帯だったが、空席が目立つ事態となっている。

12時プレーボールのチャイニーズ・タイペイ-オーストラリアは開場前から人で溢れかえった。東京ドームの4階席までファンが埋め尽くし、来日中のMLB公式のマイケル・クレア記者は「木曜日の正午なのに、台湾から訪れたファンが東京ドームを埋め尽くしています」と驚いていた。大会本部によると、入場者数は4万523人だった。

一方で19時開始の韓国-チェコ戦の客入りはまばら。内野席には多くのファンがいるものの、外野スタンドや4階席はかなり空席が目立っている。昼間とのギャップにファンも驚いたようで、「人入ってないなぁ……」「韓国VSチェコはかなり空いている」「韓国vsチェコは観客埋まってはいないのか」「台湾の動員力すごいな」「東京ドームガラガラやん」「韓国vsチェコはガラガラだ」「あれ？ 全然入ってない」などとの声が寄せられた。

韓国代表は2013年大会から1次ラウンドの敗退が続き、今大会こそグループリーグ突破を目指す。一方のチェコは前回大会で躍動。中国戦に勝利してWBC初勝利を手にした。（Full-Count編集部）