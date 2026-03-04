「中居正広騒動」から１年あまり…フジテレビはなぜ対応を間違えたのか【民放テレビ局の元編成マンが徹底分析】

人材流出相次ぐフジテレビ

元タレントの中居正広（53歳）の性加害問題を巡るトラブルから1年余りが経過した。フジ・メディア・ホールディングス（FMH）はフジテレビの港浩一社長（当時）ら経営陣を更迭し、ガバナンス強化を軸に経営再生を推し進めてきた。その結果、ナショナルクライアントはトラブル前の約9割まで回復し、2026年第3四半期の連結業績は赤字幅が大幅に縮小した。

ただ、一見すると業績は持ち直しているように見えるが、最盛期には遠く及ばない。FMHの経営は不動産・観光事業や政策保有株の売却益に依存し、本業である放送事業は他テレビ局と比較すると壊滅状態に近い。

「過度な制作費削減が続き、次世代を担うはずの優秀な若手局員らも相次いで退社している。上層部から聞こえてくるのは、『カネは使うな』『コンプラチェック』という声ばかり……。制作現場は疲弊し、恒常的な構造的欠陥が解決されていない。そもそも上層部は、フジテレビが視聴者の信頼をいまだに得られていないということに気づいていないようだ」（フジ編成関係者）

一方の日本テレビはどうか。

2025年6月18日、タレントの国分太一（51歳）が重大なコンプライアンス違反を犯していたとして事情聴取が行われ、わずか2日後に出演していた人気番組『ザ!鉄腕!DASH!!』からの降板が発表された。ところが、当の国分は「手続きに瑕疵があった」として猛反発。昨年10月、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てた。

「この騒動によって、一部の国分ファンや視聴者が日テレに対し嫌悪感を示した。一方的に国分をリストラしたと考えたからです。現在も日テレに対するバッシングは継続しており、好感度やステーションイメージが重要な民放にとって、これは由々しき事態です」（日テレ関係者）

ところが、申し立てから4ヵ月が経過した2026年2月12日。国分は弁護士を通じ同局の福田博之社長と面会し、一連のトラブルについて謝罪したことを公表した。突如として怒りの矛先を収めてしまったのだ。

「自らの行為について福田社長に直接お詫びしたことや、関係者に手紙を渡したことなどが明らかにされた。国分は『日テレから一定の配慮が頂けた』と語り、自分なりの答え合わせができたということで満足したようです。今後、人権救済の申し立てを行わないことも明らかにされました」（芸能プロ関係者）

相手が人気タレントだったから…

フジの「中居問題」に続き、日テレを巡る「国分問題」など人気タレントの不祥事が相次いで発覚。あらためて振り返ると、昨年はテレビ業界を大きく揺るがした1年だった。

この二つの事案は、出演タレントの問題行為への対応を問うものだったが、フジと日テレ出その経緯と結果は大きく異なっている。フジと日テレの「成功と失敗の分岐点」はどこにあったのか。コンプライアンス（法令遵守）、コーポレートガバナンス（企業統治）、人材育成・組織文化の三領域から、両事案について検証を行った。

まず、フジテレビを巡る中居問題は、2023年6月に発生したコンプライアンス事案だ。1年半後の2025年1月に一部週刊誌の報道をきっかけに顕在化した。

FMHが設置した第三者委員会の調査報告書（2025年3月31日公表）によれば、2023年5月31日、中居の自宅マンションでバーベキューの会が開催された。参加者には、中居、フジテレビの元編成幹部B（事件後降格および他部署に異動）、元女性アナウンサーA、その他の女性スタッフらが含まれていた。第三者委員会は、この後に中居の自宅で発生した事案について、「業務の延長線上における性暴力による重大な人権侵害」と認定している。

その後、元女子アナの訴えからフジテレビの編成制作ライン（編成制作局長、大多亮専務、港社長＝当時）は事態を把握したものの、社内では「個人間の恋愛トラブル」といった下世話な話として矮小化され、コンプライアンス部門への共有が遅れてしまった。相手が人気タレントの中居であったことから、忖度があったのではないかという批判も大きかった。

第三者委員会は、被害者の訴えの深刻性に対し、フジテレビが上場企業として、また報道機関として、危機認識が十分でなかった点を問題視している。

中居のコンプライアンス事案が性加害スキャンダルとして報道されるやいなや、2025年1月17日以降、50社以上（その後80社以上に拡大）の大手スポンサーがCM出稿の見合わせを表明。アメリカの著名なコミュニケーション学研究者で、危機管理広報と状況的危機コミュニケーション理論の分野において世界的権威であるW・ティモシー・クームス博士が提唱するSituational Crisis Communication Theory（SCCT：状況的危機対応理論）に照らし合わせれば、この時点でフジテレビは多くの失敗をしていたことがわかる（下記「SCCT理論に基づく危機対応評価フレームワーク」参照。Coombs, W. T. (2022) Ongoing Crisis Communication (6th ed.) に基づき筆者作成）。

フジテレビだけが減収

フジテレビは二度にわたり記者会見を開いたが、謝罪の姿勢が不明確であり、むしろ責任を有耶無耶にするような印象を視聴者やスポンサーに与えてしまった。せめて2回目の会見においては、フジテレビの責任を明確にし、社員の人権救済を第一に掲げるべきだった。

さらに言えば、同局が失った視聴者やスポンサーの信頼を取り戻すべく、会見の場できちんと「再構築戦略」を表明すべきだったといえる。

フジテレビの事例では、取締役会・経営陣の機能不全が顕著であった。港社長は事案を把握しながら、コンプライアンス推進室への報告を行わず、独断で対応を進めたとされる。3月31日に公表された第三者委員会報告書は全291ページにも及び、事案の経緯、組織内の意思決定、会見対応を詳細に検証している。

続いてフジテレビ問題がテレビ広告費全体へ与えた影響を検証する。同問題の経済的影響を数量的に把握するため、キー局5社の決算短信に記載された放送収入の四半期別増減を整理した。

問題が顕在化した2024年度第4四半期に、フジテレビ以外の4局（日本テレビ、TBS、テレビ朝日、テレビ東京）で前年同期比合計120億円の増収が確認される一方、フジテレビは261億円の減収となった。2025年度第1四半期では、フジテレビが前年同期比293億円の減収となり、他4局合計は120億円の増収であった。

このフジテレビの事例を詳細に分析し、学習したのが日本テレビだ。昨年の国分問題においては、迅速な初動対応や慎重な記者会見など、同局への批判を最小化しようとする動きが見て取れた。

後編記事『「中居正広性加害問題」＆「国分太一コンプラ違反」…両事案の背景にあるテレビ局の「タレント隷属文化」【大学教授が徹底分析】』で詳しく分析する。

