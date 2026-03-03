「ポムポムすぎるよ展」一部展示ビジュアルお披露目！ 30周年限定グッズ＆フードも公開＜サンリオピューロランド＞
サンリオピューロランドは、4月10日（金）から12月31日（木）の期間、ポムポムプリンの30周年を記念したアニバーサリーイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を開催。それに先駆け、特別展「ポムポムすぎるよ展」の展示ビジュアルの一部がお披露目された。
【写真】ランチトートもかわいい！ ポムポムプリン30周年グッズ＆メニュー一覧
■ポムポムプリンがポムっと癒します！
今回「ポムポムすぎるよ展」では、ポムポムプリンの魅力をたっぷり200点も詰め込んだ特別展示が館内に登場。ポムポムプリンのかわいさ、やさしさ、ふしぎさなど、さまざまな魅力が9つの「〇〇すぎるよ」をテーマに届けられる“プリンだらけ”の展示空間が用意される。
先行公開されたのは、お店の柱からひょっこり顔を出すポムポムプリンの様子を収めた「こっそりおすすめを教えてくれるところ」と、ポムポムプリンがはかりに乗った「自分のことを小さいと思っているところ」の2つのビジュアルで、どちらもポムポムプリンの愛くるしい姿がたまらない。
また、期間中は30周年の記念ビジュアルを使用した限定グッズやメニューを用意。スマートフォンを通してポムポムプリンやチームプリンの仲間たちと、お気に入りの場所やお出かけ先で写真や動画撮影が楽しめる「3Dデジタルフィギュア いつでもプリン」の他、期間限定フードには、ポムポムプリンの世界観を表現したカレー、オムライス、グラタンなど幅広いラインナップがそろう。
その他、30周年の特別コスチュームを着用したポムポムプリンと、チームプリンたちに会えるスペシャルグリーティングの開催も予定されており、ポムポムプリンと一緒に日常を少し忘れてポムっと一息つけるような、特別なひと時が楽しめるアニバーサリーイベントとなっている。
