二軍調整中の巨人・丸佳浩外野手（３７）が２３日のファームリーグ・西武戦（Ｇタウン）に「１番・指名打者」で先発出場した。石井琢朗二軍監督（５５）は一軍復帰の道のりについて「修正ポイントは分かってる。その確認作業をして、ゲームでどれだけ再現できるかなっていうところ」と見通しを語った。この日は初回先頭で打席に立ち、カウント３―１から外角直球を右前に運ぶ安打を放った。降格後初戦となった２１日の同戦では