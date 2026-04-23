高市早苗首相、オーストラリアのアルバニージー首相（ゲッティ＝共同）高市早苗首相とオーストラリアのアルバニージー首相が5月上旬の首脳会談に合わせて発表を調整する「経済安全保障協力に関する共同宣言」の原案が23日判明した。輸出規制など経済的威圧を強める中国を念頭に、レアアース（希土類）を含む重要鉱物やエネルギー、食料など重要物資の供給網構築に向けた連携強化を柱に据えた。複数の関係者が明らかにした。日