「ポムポムプリン 30周年記念 セイコー コラボレーションウオッチ」が販売開始された。ポムポムプリンは2026年で30周年。ポムポムプリンのデビュー30周年を記念して、ポムポムプリンとセイコーのコラボレーションウオッチが登場した。ポムポムプリンをイメージしたやさしいイエローの文字盤に、メタルバンドを合わせた大人かわいいデザイン。12時には大好物のプリン。5時位置にはチャームポイントの ”おしりのしるし” が、さりげ