【S.H.Figuarts 津上翔一】 4月24日16時より予約開始 2027年1月 発送予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 津上翔一」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月24日16時より予約を開始する。発送は2027年1月を予定し、価格は11,000円。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーアギト」より仮面ライダーアギ