サッカー元なでしこジャパンでタレントの丸山桂里奈（43）が、23日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会2時間SP」（後9・00）にVTR出演し、行方不明だった宝物について明かした。元日本代表GK本並健治氏（61）と20年に結婚し、23年に第1子女児が誕生。番組では、家族が住む自宅のキッチンをリフォームする企画が行われた。倉庫状態と化していた部屋は整理し、子供の遊具などを置けるほどきれいになったという。そんな中で、見