上越妙高駅と糸魚川駅を結ぶ、えちごトキめき鉄道のリゾート列車『雪月花』が運行開始10年を迎え、4月23日記念セレモニーが開かれました。 真っ赤な車体に大きな窓が特徴のリゾート列車『雪月花』。上越市の第三セクター鉄道・えちごトキめき鉄道が観光の目玉として2016年に運行を始めました。 最大の魅力は妙高高原から糸魚川までの間を絶景とともに食事を楽しめる点にあります。 4月23日はその運行