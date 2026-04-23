今年1月、新潟県南魚沼市の工場で心肺停止となった男性を救助したとして、同僚5人に消防から感謝状が贈られました。男性の命を助けたのは5人の迅速な連係プレーでした。 「人命を救った功績は誠に顕著であります。ここに深く感謝の意を表します」 南魚沼市にある印刷機メーカー・マイクロテックの工場で4月21日、従業員5人に消防から感謝状が手渡されました。 工場では今年1月14日昼すぎ、外で雪かきを終え