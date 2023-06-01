【ハッピーセット「トミカ/サンリオキャラクターズ」】 第1弾：4月10日～4月23日 第2弾：4月24日～5月7日 第3弾：5月8日～ 価格：510円～ 日本マクドナルドは、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて本日4月10日より期間限定で発売する。