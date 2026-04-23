23日に発売されたアイドル誌『アップトゥボーイ vol.362』（2026年6月号）の表紙が、モーニング娘。のヒット曲『LOVEマシーン』のジャケット写真をオマージュ。表紙はハロー！プロジェクトのグループから選抜メンバーが飾りました。■ハロー！プロジェクト30年目へ『アップトゥボーイ』は、1986年に創刊し、旬の女性アイドル、女優、タレント、アーティストの"今"を映し出すエンターテインメントビジュアル誌です。創刊40周年を迎