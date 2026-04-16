日本マクドナルドは、年間を通して人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーン第3弾として、4月22日から5月19日までの4週間限定でサイドメニュー「チキンマックナゲット 15ピース(ソース3個付き)」を250円おトクな特別価格490円(通常価格740円〜)で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗にて実施する。さらに2種類の期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」と「コク旨焼肉ソース」が新登場し、定番のバー