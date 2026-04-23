奈良市は23日、サイバー攻撃の疑いで外来診療などを停止していた市立奈良病院で24日朝から外来診療、救急受け入れなど通常診療を再開すると発表した。市によると、システムの復旧作業を進め、全ての端末の安全性を確認、個人情報の漏えいも確認されなかったという。同病院は21日深夜、ネットワーク監視装置が異常な通信を検知したため、外来診療や救急受け入れなどを取りやめていた。